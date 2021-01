Manaus: Impfkampagne ausgesetzt

Manaus. Die unter einem Kollaps ihres Gesundheitssystems leidende Amazonasmetropole Manaus in Brasilien hat die Coronaimpfkampagne für mindestens 24 Stunden unterbrochen. Dies berichtete CNN Brasil unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Manaus am Donnerstag (Ortszeit). In einer Mitteilung der Stadt hieß es demnach: »Aufgrund der geringen Menge an Impfdosen, die die Regierung des Bundesstaates Amazonas weitergegeben hat – 40.072 von 282.000 –, musste die Stadtverwaltung den Impfplan überarbeiten.« Außer in Manaus wurde die Impfung demnach auch in Tupã im Bundesstaat São Paulo ausgesetzt. Brasilien hat erst am Montag mit Impfungen begonnen. (dpa/jW)