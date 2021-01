IS bekennt sich zu Anschlag in Bagdad

Bagdad. Der schwerste Terroranschlag in Bagdad seit rund drei Jahren geht auf das Konto der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS). Der IS bekannte sich über seine Kanäle im Messengerdienst Telegram zu dem Doppelanschlag vom Donnerstag, bei dem zwei Selbstmordattentäter mindestens 32 Menschen mit in den Tod gerissen hatten. Sie hatten sich im Abstand weniger Minuten auf einem Altkleidermarkt im Zentrum der irakischen Hauptstadt in die Luft gesprengt. Mehr als 110 Menschen wurden verletzt. (dpa/jW)