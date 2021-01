Knappe Kiste

Kairo. Die deutschen Handballer haben bei der WM in Ägypten den Gruppensieg verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor ihr letztes Vorrundenspiel am Dienstag gegen Ungarn mit 28:29 und startet mit 2:2 Punkten in die am Donnerstag beginnende Hauptrunde. In der nächsten Turnierphase trifft das DHB-Team auf Europameister Spanien, Brasilien und Polen. Die beiden Erstplazierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale. (sid/jW)