Herz kommt mit

Frankfurt am Main. Der Verein »Athleten Deutschland« zeigt sich nach diversen Herzmuskelentzündungen bei Sportlern infolge von Coronainfektionen »besorgt«. Es sei »zwingend notwendig«, »dass die bestehenden Return-to-Sport-Protokolle eingehalten werden, auch bei asymptomatischen Verläufen«, sagte Präsidiumsmitglied Amelie Ebert, die zugleich Mitglied der medizinischen Kommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist, dem sid. Eine enge medizinische Begleitung der Sportler sei »dringend erforderlich«. Mit Eishockeyprofi Janik Möser und Paratischtennisspielerin Juliane Wolf waren zuletzt zwei deutsche Spitzensportler von einer Herzmuskelentzündung infolge einer Covid-19-Erkrankung betroffen. Der Sportmediziner Wilhelm Bloch warnte, dass Schäden nicht an der Schwere der Symptomatik festgemachen werden können. »Eine Herzbeteiligung kann mitkommen«, sagte der Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Bei einer Herzmuskelentzündung seien mindestens drei Monate Pause nötig. (sid/jW)