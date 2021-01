Mobilfunklizenzen in Schweden versteigert

Stockholm. Bei der Versteigerung neuer Lizenzen für das schwedische Mobilfunknetz haben ausschließlich skandinavische Firmen das Rennen gemacht. Wie die schwedische Post- und Telekommunikationsbehörde (PTS) am Dienstag abend mitteilte, gingen die Lizenzen für 2,3 Milliarden Schwedische Kronen (229 Millionen Euro) an die Firmen Hi3G Access, Net4Mobility und Telia Sweden und Teracom. Die chinesischen IT-Konzerne Huawei und ZTE waren vom Ausbau des 5G-Netzes in Schweden ausgeschlossen worden. (dpa/jW)