Douglas plant Filialschließungen

Düsseldorf. Die Parfümeriekette Douglas plant angesichts des Siegeszuges des Onlinehandels Filialschließungen in Deutschland und Europa. Das erfuhr dpa am Mittwoch aus informierten Kreisen. Zuvor hatte das Manager-Magazin berichtet, die Parfümeriekette Douglas wolle mehr als 50 ihrer 430 Filialen in Deutschland dauerhaft schließen. In Europa insgesamt sollen demnach bis zu 500 der knapp 2.400 Standorte wegfallen. (dpa/jW)