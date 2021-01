IS-Anführer in Tschetschenien getötet

Moskau. Der mutmaßliche Anführer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in Tschetschenien ist nach Regierungsangaben getötet worden. Die Polizei habe Aslan Bjutukajew, der auch unter dem Namen Amir Chamsat bekannt ist, sowie fünf verbündete Kämpfer getötet, teilte der Präsident der Tschetschenischen Republik innerhalb der Russischen Föderation, Ramsan Kadirow, am Mittwoch im Messengerdienst Telegram mit. Bjutukajew ist nach Angaben des US-Außenministeriums für mehrere Selbstmordanschläge in Russland verantwortlich, unter anderem für den Anschlag auf den Moskauer Flughafen Domodjedowo 2011, bei dem 35 Menschen getötet wurden. (AFP/jW)