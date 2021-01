Lockdown in Teilen von Beijing

Beijing. Die chinesischen Behörden haben am Mittwoch wegen der Entdeckung einiger Coronafälle einen Lockdown über Teile der Hauptstadt Beijing verhängt. Die Menschen in den fünf betroffenen Stadtvierteln wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Unter anderem wurde der südliche Bezirk Daxing abgeriegelt, in dem allein 1,6 Millionen Menschen leben. Anfang Januar waren in der Provinz Hebei, die Beijing umgibt, mehrere Coronainfektionen aufgetreten. Im Zuge dessen wurden die Provinzhauptstadt Shijiazhuang sowie weitere Metropolen abgeriegelt. In den vergangenen Wochen wurden einige hundert Coronainfektionen in der Volksrepublik nachgewiesen, vergangene Woche starb zum ersten Mal seit Mitte Mai ein Mensch an Covid-19. (AFP/jW)