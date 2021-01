Indien gibt Vakzin gratis an andere Staaten ab

Neu-Delhi. Indien will eigens produzierte Coronaimpfstoffe kostenlos an andere Länder abgeben. Zunächst sollen die Nachbarländer Bhutan, Malediven, Bangladesch, Nepal und Myanmar sowie die Seychellen ab Mittwoch mit den Hilfsgütern beliefert werden, hieß es aus dem Außenministerium in Neu-Delhi. Außenminister Subrahmanyam Jaishankar twitterte entsprechend: »Die Apotheke der Welt wird liefern, um die Covidherausforderung zu meistern.« Indien wird oft als die »Apotheke der Welt« bezeichnet, da im zweitbevölkerungsreichsten Land nach eigenen Angaben rund die Hälfte aller Impfstoffe weltweit hergestellt werden. (dpa/jW)