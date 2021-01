Schaeffler: Betriebsrat mit Alternativkonzept

Herzogenaurach. Der Betriebsrat des Industrie- und Automobilzulieferers Schaeffler hat der Unternehmensleitung ein Alternativkonzept zu deren Kahlschlagsplänen vorgelegt. Das in Zusammenarbeit mit der IG Metall ausgearbeitete Papier für die Standorte Eltmann und Wuppertal sehe vor, dass deutlich weniger Beschäftigte als von der Firmenführung geplant ihren Arbeitsplatz verlieren würden, teilte der Betriebsrat am Mittwoch mit. Schaeffler hatte im September angekündigt, hauptsächlich in Deutschland 4.400 Stellen an 17 Standorten streichen zu wollen. Dabei sollen die Betriebe an sechs Standorten geschlossen, verlagert oder verkauft werden. (dpa/jW)