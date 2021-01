26 Einsatzkräfte in Afghanistan getötet

Kabul. Bei landesweiten Angriffen in Afghanistan sind mindestens 26 Einsatzkräfte getötet worden. Kämpfer der aufständischen Taliban hätten über Nacht mindestens 20 Soldaten in der nördlichen Provinz Kundus getötet, sagte Provinzratschef Jusuf Ajubi am Dienstag. In den Provinzen Baghlan, Badachschan, Helmand und Farah wurden mindestens sechs weitere Polizisten getötet, wie Provinzräte berichteten. Zwischen der afghanischen Republik und den Taliban laufen seit Mitte September 2020 Friedensgespräche in Doha. (dpa/jW)