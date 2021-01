Guterres kritisiert Israels Siedlungsbau

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat Israel aufgerufen, seine Pläne für den Bau von rund 800 Wohnungen in jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland »auszusetzen und zurückzunehmen«. Das Vorhaben »stellt ein großes Hindernis für eine Realisierung der Zweistaatenlösung« dar, teilte Guterres am Montag (Ortszeit) mit. Ein gerechter und dauerhafter Frieden könne so nicht erreicht werden. Israel hatte am Sonntag den Bau von 780 Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte nach Angaben seines Büros die Behörden vor rund einer Woche angewiesen, die Baupläne voranzutreiben. (AFP/jW)