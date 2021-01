Athen: Ausweitung der Hoheitsgewässer

Athen. Griechenland will seine Hoheitsgewässer im Westen des Landes (Ionisches Meer) von sechs auf zwölf Seemeilen ausweiten. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf wird seit Dienstag im griechischen Parlament diskutiert, an diesem Mittwoch soll darüber abgestimmt werden. Gemäß dem UN-Seerechtsübereinkommen, das 1994 in Kraft trat, ist solch eine Ausdehnung rechtens. Es wird allerdings befürchtet, dass dies von der Türkei als Kriegsgrund gewertet werden könnte. (dpa/jW)