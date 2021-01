Nord Stream 2: Neue US-Sanktionen

Moskau. Russland will die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz erwarteter US-Sanktionen zu Ende bauen. Moskau beabsichtige, »die kontinuierliche Arbeit an der Fertigstellung dieses Projekts fortzuführen«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Russland bedauere das Vorgehen der Vereinigten Staaten. »Dieses internationale Projekt ist weiter mit grobem, gesetzwidrigem Druck von seiten der USA konfrontiert«, beklagte Peskow. Die US-Botschaft in Berlin hatte am Montag die Bundesregierung über neue Sanktionen informiert. Im vergangenen Monat waren die Bauarbeiten wieder aufgenommen worden. (dpa/jW)