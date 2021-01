Bangui: Amtsinhaber als Präsident bestätigt

Bangui. In der Zentralafrikanischen Republik hat das Verfassungsgericht den Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra als neuen Präsidenten bestätigt. Der Staatschef sei mit 53,16 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, teilte das Gericht am Montag mit. Die vorläufigen Ergebnisse wurden bereits Anfang Januar verkündet. Durch andauernde militärische Kämpfe in dem Land sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk mehrere zehntausend Menschen auf der Flucht. (dpa/jW)