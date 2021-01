EU-Impfdosen an türkische Zyprer

Nikosia. Die EU hat am Montag die ersten 1.080 Impfdosen gegen das Coronavirus an die türkischen Zyprer übergeben. Vertreter der Regierung der Republik Zypern übergaben sie ihren Kollegen der türkisch-zyprischen Gesundheitsbehörde an einem Übergang im Westen der geteilten Hauptstadt Nikosia, wie zyprische Medien berichteten. Zypern ist seit einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Das gesamte Eiland ist seit 2004 EU-Mitglied. Das EU-Recht gilt nur im griechisch-zyprischen Süden, dessen Regierung international anerkannt ist. Die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt. (dpa/jW)