Karlsruhe: Syrischer Islamist in Haft

Karlsruhe. Ein am Freitag in Wiesbaden festgenommener mutmaßlicher Geldbeschaffer für syrische Islamisten befindet sich in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe noch am Freitag Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit. Der Mann soll zu einem internationalen Netzwerk gehört haben, das militante Islamisten in Syrien mit Geld unterstützt. Drei andere mutmaßliche Beteiligte waren bereits am 7. Januar in Ulm, Delmenhorst und München festgenommen worden. Der Kopf des Netzwerks wird in Syrien vermutet. (dpa/jW)