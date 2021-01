Angebliches RAF-Depot auf frühe 1980er datiert

Hannover/Seevetal. Das laut Spekulationen verschiedener Medien von der »Rote Armee Fraktion« (RAF) angelegte Erddepot bei Seevetal in Niedersachsen stammt laut Einschätzung der Polizei aus den frühen 1980er Jahren. Das sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamtes am Montag in Hannover. In einem Waldstück südlich von Hamburg war am Freitag ein vergrabenes Kunststoffass entdeckt worden. Es enthielt Chemikalien sowie Anleitungen zum Bombenbau, wie Bild am Montag berichtete. Das LKA schloss in einer Mitteilung allgemein einen möglichen Bezug zur RAF nicht aus. (dpa/jW)