Anklage gegen zwei Islamisten

Karlsruhe. Zwei mutmaßlichen islamistischen Kriegsverbrechern aus Syrien soll demnächst in Düsseldorf der Prozess gemacht werden. Die Bundesanwaltschaft hat am dortigen Oberlandesgericht Anklage gegen die beiden Männer erhoben, wie sie am Montag in Karlsruhe mitteilte. Sie stehen im Verdacht, 2012 an der Ermordung eines syrischen Offiziers beteiligt gewesen zu sein. Die Männer waren im Juli 2020 in Naumburg bzw. Essen verhaftet worden. Den Ermittlern zufolge sollen sie den gefesselten und schwer misshandelten Gefangenen zum Tatort gebracht haben. Der eine habe dann die Bewachung übernommen, der andere die Erschießung zu Propagandazwecken gefilmt und kommentiert. (dpa/jW)