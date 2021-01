Impfkampagne gegen Polio in Afghanistan

Kabul. Afghanistan hat mit einer landesweiten Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Fast zehn Millionen Kinder unter fünf Jahren sollen den Polioimpfstoff erhalten, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Kabul mitteilte. Während das Coronavirus in dem Land derzeit weniger eine Rolle spielt, hatten Polioerkrankungen 2020 im Vergleich zu den Vorjahren wieder zugenommen. Unklar war zunächst, ob die islamistischen Taliban das Impfen in den von ihnen kontrollierten Bezirken dulden werden. Laut einer dpa-Recherche vom August 2020 stehen in den 34 Provinzen Afghanistans knapp 40 Prozent der Bezirke unter voller Regierungskontrolle, mehr als die Hälfte sind umkämpft. (dpa/jW)