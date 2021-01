USA: Rückschlag am Arbeitsmarkt

John Locher/AP/dpa

Washington. In den Vereinigten Staaten gab es erstmals seit April wieder einen Dämpfer für die Wirtschaft: Unerwartet gingen im Dezember gleich 140.000 Arbeitsplätze verloren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Aufbau von 71.000 Stellen gerechnet – nach revidierten 336.000 Arbeitsplätzen im November.

Insgesamt gingen in der Coronakrise in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang erst rund die Hälfte zurückgewonnen wurde, hieß es am Montag via Reuters. Die Erwerbslosenquote lag im Dezember unverändert bei 6,7 Prozent. (dpa/jW)