Fataler Eindruck

Darko Vojinovic/AP/dpa Gegen die neoliberale EU und sonst gegen nichts? Anhänger Viktor Orbans in Szekesfehervar (5.4.2018)

Direkt von »Verschwörung« und »Konspiration« möchte Michael Wengraf, Journalist und Wissenschaftshistoriker in Wien, nicht sprechen. Er verwendet den Begriff des »Masterplans«. Gemeint ist der Zusammenschluss von Ökonomen, die diesen Plan ausgeheckt haben, und Politikern, Juristen und Managern, die ihn in die Tat umgesetzt, eine »rechte Revolution« durchgeführt und die weltweite Diktatur des Neoliberalismus errichtet haben. Das Ziel dieser Leute war es, wie Wengraf ausführt, dem Kapital neue Anlagemöglichkeiten zu verschaffen, die Kosten des Sozialstaats zu reduzieren und den arbeitenden Menschen die Verantwortung für die soziale Absicherung ihres Lebens selbst aufzubürden. Die Mittel dazu waren die Privatisierung ehemaliger Staatsunternehmen, Deregulierung, Steuersenkungen für Unternehmer und die Behauptung, der »freie Markt« löse alle ökonomischen Pro­bleme von alleine. Durch »Thinktanks« und die unermüdliche Propaganda der »Secondhand dealers in ideas« – Journalisten, Professoren und Lehrer – hat die neoliberale Doktrin die intellektuelle Hegemonie und also die Macht über die Köpfe gewonnen.

Auch, wie Wengraf überzeugend kritisiert, über die Köpfe der Linken! Die sozialdemokratischen Parteien Europas haben Positionen des Neoliberalismus übernommen und so Stammwähler verloren. Weil sie sich nicht mehr vertreten fühlten, sind die Anhänger ehemals kommunistischer Parteien zu rechten Parteien übergelaufen, wie Didier Eri­bon in »Rückkehr nach Reims« geschildert hat. Mit wenigen Ausnahmen ist auch die intellektuelle Linke liberal, elitär und zu einer Feuilleton- und Kulturlinken geworden. Sie engagiert sich gegen gruppenbezogene »Diskriminierung«, hat aber politisch vor dem Neoliberalismus kapituliert, weil sie alles Interesse an dem verloren hat, was sie früher einmal als »Hauptwiderspruch« des Kapitalismus angesehen hat. Als neue Systemopposition sind seit dem Sieg des Neoliberalismus im Jahr 1989 rechte Parteien und Bewegungen aufgetreten.

Wengrafs berechtigte Kritik an der Verbürgerlichung linker Diskurse ist allerdings nur die Einleitung zu seinem zentralen Anliegen, nämlich einer Kritik der neoliberalen Globalisierung und insbesondere der EU. Für Wengraf ist die EU ein Projekt des Neoliberalismus, das »von den Grundrissen weg zerstört werden« muss. Im EU-Wirtschaftsraum sei das neoliberale Fernziel, einen konstitutionell fundierten Kapitalismus »ohne jede Mitsprachemöglichkeit für die Menschen« durchzusetzen, bereits erreicht. Er plädiert deshalb für die »Rückgewinnung nationaler Entscheidungsmacht« durch den Bruch mit den »Knebelverträgen«.

Dem Nationalismus der AfD, der FPÖ oder des Front National möchte Wengraf dabei allerdings nicht folgen; diese Parteien rechnet er überwiegend ebenfalls dem neoliberalen Mainstream zu. Seine offenkundige Sympathie gilt statt dessen jenen »populistischen« Politikern, die seiner Ansicht nach die nationale Souveränität gegen die Fremdbestimmung durch den Neoliberalismus zurückgewinnen wollen. Dazu zählt er Viktor Orban, der die ungarische »Demokratie« (!) »von der liberal-autoritären Kontamination« durch das EU-Establishment befreien wolle und deshalb Presse und Gerichte – »willfährige Werkzeuge Brüssels« – in die Schranken weise. Wengraf bedauert, dass das die »asoziale Rechte« erledige und nicht die Linke.

Geradezu grotesk ist das Lob, das Wengraf der Flüchtlingspolitik Matteo Salvinis spendet. Nicht diejenigen, die ertrinkende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retteten, handelten demnach »human«, sondern derjenige, der den Rettungsschiffen Anlegeverbot erteilte und damit den »organisierten modernen Sklavenhandel« behindere. Schließlich würden Afrikaner »gezielt ins Land« geschafft, um »für einen Hungerlohn als Erntearbeiter bzw. –sklaven« zu schuften. Auch für Donald Trump findet Wengraf freundliche Worte: Nur deshalb nämlich würden ihm »Unzurechnungsfähigkeit« und »Amtsmissbrauch« vorgeworfen, weil er, der sich nicht ganz in das Schema der neoliberalen »Elitenherrschaft« einfüge, vom »Establishment als Eindringling in die Sphäre der Macht« betrachtet werde.

Wengraf zitiert viel aus Marx und Gramsci, Eribon und Pierre Bourdieu, Stuart Hall und Christoph Butterwegge. Am Ende aber bleibt der fatale Eindruck, dass der Autor für eine Art Bündnis zwischen jenen Linken, die nicht vor dem neoliberalen Mainstream kapituliert haben, und den rechten »Populisten« wirbt.