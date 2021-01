imago/ZUMA Press

Herz der Demokratie

Zu jW vom 8.1.: »Prozess der Verrohung«

Über das Funktionieren der bürgerlichen Demokratie müssen Linke viel deutlicher als bisher aufklären. Hierzu sind insbesondere die USA ein geeignetes Objekt. (…) Die US-Amerikaner haben die Wahl zwischen zwei Parteien, die sich in ihren Programmen nicht unterscheiden. Interessant ist es auch, sich einmal anzuschauen, aus welchen Schichten denn die Senatoren und andere Abgeordnete kommen. Normalverdiener sind dort kaum zu finden. Dies war von den Gründungsvätern der amerikanischen Verfassung auch nicht beabsichtigt und nicht gewollt. George Washington, James Madison und Benjamin Franklin waren keine armen Leute (…), sondern Angehörige der Oberklasse. Diese hatte und hat keine gemeinsamen Interessen mit den Arbeitern, Angestellten und Farmern der USA. In Deutschland besteht der Unterschied zu den USA lediglich darin, dass es einige Parteien mehr gibt (…). Das Wirkungsprinzip ist das gleiche. (…) Es braucht für wirksame linke Politik zum einen einen langen Atem und zum anderen politische Zielstellungen, mit denen die arbeitenden Menschen etwas anfangen können.

André Harzer, per E-Mail

Doppelte Standards

Zu jW vom 8.1.: »Prozess der Verrohung«

(…) Im Zusammenhang mit dem Sturm der Trumpisten auf das Kapitol (…) ist daran zu erinnern, wie bisher auf andere Fälle von Parlamentserstürmungen reagiert wurde. Sowohl von den Medien als auch von politisch maßgeblicher Seite wurde beispielsweise auf den Maidan-Sturm 2014 in Kiew (…) nicht nur mit wohlwollender Sympathie reagiert, sondern er wurde aktiv von namhaften Regierungsvertretern des Westens unterstützt (Victoria Nuland/USA, Carl Bildt/Schweden, Guido Westerwelle/BRD und viele mehr). Präsident Wiktor Janukowitsch – immerhin durch Wahlen legitimiert – wurde (…) gewaltsam gestürzt. Genauso unterstützten westliche Medien den Parlamentssturm in Hongkong durch die sogenannte Demokratiebewegung oder die Farbenrevolution in Georgien. Ähnliches gilt für Lateinamerika im Hinblick auf Bolivien oder Venezuela. Die Aktionen westlicher Politik scheinen immer von »Guten«, also a priori Demokraten, auszugehen, während die Gegner zu Antidemokraten deklariert werden. Leider sieht es ähnlich einäugig auch in der Frage der Menschenrechte aus. Der Fall Julian Assange ist hier ein alarmierendes Signal für alle, die der Wahrheit verpflichtet bleiben.

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Sinnvolle Reform

Zu jW vom 14.1.: »Karibisches NÖS«

Ich war 2016 auf Kuba, und aufgrund meiner dortigen Erfahrungen halte ich die beschriebenen Veränderungen für sehr sinnvoll, insbesondere die Erhöhung der Löhne für Staatsangestellte. Wenn ein Herzspezialist uns als Taxifahrer umherfährt und uns erzählt, dass er damit nach Feierabend mehr verdient als in seinem regulären Job, dann zeigt das eine Schieflage. Das bisherige System, die Waren des täglichen Bedarfs zu symbolischen Preisen abzugeben, die weit unter den Kosten ihrer Erzeugung liegen, war faktisch eine Subvention des Privatsektors. Dieser konnte auf diese Weise auskömmliche Einkommen bieten, ohne den Gegenwert des Einkommens im Sinne des dafür erhältlichen Warenkorbs selbst zu erwirtschaften. Ich drücke den Kubanern die Daumen, dass die Veränderungen die wirtschaftliche Krise überwinden helfen!

Hagen Radtke, Rostock (Onlinekommentar)

Mehr Verantwortung

Zu jW vom 14.1.: »Karibisches NÖS«

Lenin war ein Befürworter der Neuen ökonomischen Politik (NEP). War er deswegen ein Kapitalist? Ich glaube, wir müssen uns endgültig vom Stalinschen Modell der Administrativwirtschaft (aka »Plan-« oder »Kommandowirtschaft«) als des einzigen Modells für den Sozialismus verabschieden, um so mehr, als offenbar sogar auch Stalin und Berija gegen Ende ihres Lebens zur Einsicht kamen, ihre überzentralisierte Administrativwirtschaft funktioniere nicht optimal, und insbesondere Berija nach Alternativen suchte. Leonid Breschnew bremste bekanntlich wieder, während Juri Andropow – eine der interessantesten Gestalten der neueren sowjetischen Geschichte – den Betrieben ab 1983 mehr Rechte und Selbstverwaltung geben wollte, was bereits am Anfang zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität führte. Vermutlich würde die Sowjetunion heute noch existieren, wenn Andropow nicht schon 1984 gestorben wäre und sich nach seinem Tod nicht Leute durchgesetzt hätten, die von sozialistischer Wirtschaft nichts verstanden.

Ueli Schlegel, per E-Mail

Profit sichern

Zu jW vom 14.1.: »Mehr Homeoffice gefordert«

Dass sich reale Einzelkapitalisten in Zeiten der Coronapandemie gegen staatlich verordnete Home­officearbeit aussprechen, verweist auf die Rolle des Staatsapparates als des ideellen Gesamtkapitalisten. Während ein jeder reale Einzelkapitalist durch kurzfristige Profitmacherei angetrieben wird, achtet der Staat als ideeller Gesamtkapitalist auf die langfristige Sicherung der Plusmacherei. Um die Funktionsfähigkeit der »Wirtschaft« zu erhalten, herrscht die Staatsgewalt den Einzelkapitalisten zuweilen Gesundheitsschutzmaßnahmen wie beispielsweise Homeofficearbeit auf. Abgewehrt werden sollen so die Gesundheitsgefährdungen, die eine Gefahr für die sogenannte »Volksgesundheit« sind. Der ideelle Gesamtkapitalist will den Zusammenbruch des Marktwirtschaftssystems verhindern, den Krankheit und Tod zu vieler Arbeitskräfte verursachen würden. Da es aber dem Staatsapparat nicht um das Wohl von Einzelpersonen geht, wird die »Wirtschaft« lediglich gebremst heruntergefahren, so dass zahlreiche Arbeitskräfte mit einem hohen Gesundheitsrisiko leben müssen. Nota bene: Die Coronatodesrate pro eine Million Einwohner lag am 12. Januar 2021 im kapitalistischen Marktwirtschafts-Deutschland bei 514 Menschen, wogegen es – dank der dortigen Planwirtschaft – im sozialistischen Kuba lediglich 14 waren.

Franz Anger, per E-Mail