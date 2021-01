Attacke auf Arbeiter

REUTERS/Luke MacGregor Viele britische Unternehmen drängen seit Jahren ihre Beschäftigten zu Wochenarbeitszeiten von 50 bis 60 Stunden (Rolls-Royce-Werk in Chichester)

Innerhalb der britischen Regierung wird offenbar über einen weitgehenden Abbau von Beschäftigtenrechten nachgedacht. Das berichtete die in London erscheinende Tageszeitung Financial Times am Freitag. Demnach soll der konservative Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng gemeinsam mit dem Büro von Premierminister Boris Johnson bereits erste Pläne in diese Richtung ausgearbeitet haben. In deren Zentrum soll die Deregulierung von Arbeitszeitbeschränkungen stehen, so der Bericht.

Konkret geht es um die EU-Arbeitszeitrichtlinie. Sie beschränkt die zulässige durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. Mit Inkrafttreten des neuen Handelsabkommens mit der Europäischen Union sowie dem Ende der Übergangsperiode nach dem Austritt Großbritanniens aus der Wirtschaftsunion kann das Königreich nun auch diese Vorgaben ignorieren. Dies wurde bis zu einem gewissen Grad ohnehin schon getan. Viele Unternehmen drängen seit Jahren ihre Beschäftigte zum Unterschreiben »freiwilliger« Erklärungen, um diese so zu Wochenarbeitszeiten von 50 bis 60 Stunden zwingen zu können.

Doch durch die Richtlinie war Großbritannien bislang auch zu weiteren Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichtet, die die Unternehmen des Landes nicht so einfach umgehen konnten. Dazu gehören etwa verbindliche Aufzeichnungen der von den einzelnen Beschäftigten eines Betriebes tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten einschließlich der Überstunden. Auch Pausen- und Ruhezeiten werden durch die Direktive geregelt, zum Beispiel das Recht auf eine elfstündige Ruhezeit innerhalb von 24 Stunden. Würden solche Elemente wegfallen, könnten britische Unternehmen die Ausbeutung ihrer Arbeiter noch stärker als ohnehin schon verschärfen.

Das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien beinhaltet jedoch Hürden, welche eine zu deutliche Abweichung von den Regularien der Union verhindern könnten. Sollte die EU durch solche Maßnahmen eine »materielle« Wettbewerbsverzerrung durch Großbritannien erkennen, könnte sie sich mit Strafzöllen »revanchieren«. Allerdings muss eine solche »materielle« Verzerrung erst einmal nachgewiesen werden, was im konkreten Fall durchaus schwierig sein kann.

Wirtschaftsminister Kwarteng sah sich inzwischen zu einem Dementi über den Kurznachrichtendienst ­Twitter gezwungen. Großbritanniens Bilanz in Sachen Arbeiterrechte sei eine der besten im weltweiten Vergleich, schrieb er als Reaktion auf den Artikel der Financial Times: »Wir wollen Arbeitnehmerrechte schützen und ausbauen, anstatt sie zurückzudrängen.« Skepsis scheint hier angebracht. So schreibt die Zeitung in ihrem Artikel weiter, dass Premierminister Johnson vor einigen Tagen eine Videokonferenz mit 250 Unternehmerinnen und Unternehmern abgehalten habe. Thema des Gesprächs seien mögliche Liberalisierungen nach dem Vollzug des »Brexits« gewesen.

Kwarteng wäre für die Umsetzung solcher Maßnahmen auf jeden Fall ein geeigneter Kandidat. Im Jahr 2012 veröffentlichte er gemeinsam mit anderen Brexit-Befürwortern der Konservativen Partei das Buch »Entfesseltes Großbritannien – Globale Lehren für Wachstum und Wohlstand«, in welchem er unter anderem für eine umfassende Deregulierung auf verschiedensten Ebenen eintrat, für die der Brexit als Vorbedingung bewertet wurde.

Auch im Hinblick auf dieses Buch sagte Frances O’Grady, die Generalsekretärin des britischen Gewerkschaftsbundes TUC am Freitag: »Im Wahlkampf des Jahres 2019 versprach der Premierminister das größte Upgrade für Arbeitnehmerrechte seit einer Generation. Der neue Wirtschaftsminister sollte sich daran halten, anstatt sich an dem notorischen Anti-Arbeiter-Pamphlet ›Entfesseltes Großbritannien‹ zu orientieren.« Eine erste Reaktion kam auch von der Post- und Kommunikationsgewerkschaft CWU. »Wir brauchen einen neuen Deal für Arbeiter, nicht einen schlechten«, so CWU-Generalsekretär Dave Ward. »Die CWU wird in Anbetracht dieser Tory-Angriffe auf arbeitende Menschen ihre Kampagnen noch weiter ausbauen.«