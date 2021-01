US-Waffenlobby NRA meldet Konkurs an

Washington. Zur Abwendung gerichtlicher Verfolgung hat die US-Waffenlobby National Rifle Association (NRA) Konkurs angemeldet. Die NRA und eine ihrer Tochterorganisationen reichten einen Antrag auf Gläubigerschutz bei einem Konkursgericht im texanischen Dallas ein, wie ihr Chef Wayne LaPierre am Sonnabend in einer E-Mail an die NRA-Mitglieder mitteilte. Damit solle sichergestellt werden, dass die Organisation »frei von dem politisch giftigen Umfeld in New York« bleibe. Der Bundesstaat New York hatte im August ein Verfahren gegen die NRA, ihren Chef und drei weitere hochrangige NRA-Vertreter wegen Veruntreuung eingeleitet. (AFP/jW)