Österreich: Shutdown bis 7. Februar verlängert

Wien. Österreich verlängert den Coronashutdown um mindestens weitere zwei Wochen. Bundeskanzler Sebastian Kurz begründete dies am Sonntag in Wien damit, dass ansteckendere Mutationen des Virus nun auch in Österreich angekommen seien. Die Lage habe sich nochmals deutlich verschärft. Ziel sei nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Am Sonnabend hatten in Wien etwa 10.000 Menschen – unter ihnen Neonazis – gegen die Corona­maßnahmen protestiert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei 23 Personen festgenommen. (dpa/jW)