Rücktritt aus Kalkül

Bart Maat/ANP/dpa Premier Rutte verlässt den Ministerrat in Den Haag, nachdem die Regierung zurückgetreten ist (15.1.2021)

Die niederländische Regierung ist am Freitag zurückgetreten. Das vermeldete die offizielle Internetseite Rijksoverheid.nl. Wie in den Niederlanden üblich, unterrichtete Premierminister Mark Rutte noch am Nachmittag den König im Vieraugengespräch über die Demission des gesamten Kabinetts. Bis zur Parlamentswahl am 17. März bleibt die Regierung jedoch geschäftsführend im Amt.

Kurz vor der Ziellinie stolperte die Koalition über eine Affäre, die unzählige Familien in große finanzielle Schwierigkeiten brachte. Die zuständigen Behörden hatten von ihnen teilweise mehrere zehntausend Euro zurückgefordert, die sie zwischen 2013 und 2019 als Zuschuss für die Kinderbetreuung erhalten hatten. Ihnen war zu Unrecht vorgeworfen worden, bei der Antragstellung absichtlich geschummelt zu haben. Über das Ausmaß des Skandals hatte die Regierung das Parlament lange im Unklaren gelassen.

Die Folgen für die Familien sind katastrophal: Viele mussten Kredite aufnehmen, um die Forderung begleichen zu können. Manche landeten auf der Straße, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Löhne wurden gepfändet. Überproportional waren Familien mit Migrationshintergrund betroffen. Eine parlamentarische Untersuchungskommission brachte das ganze Ausmaß im Dezember ans Licht.

Der Bericht der Kommission sei »knallhart, aber fair«, sagte Rutte laut Rijksoverheid.nl auf einer Pressekonferenz am Freitag in Den Haag. Und schob reumütig hinterher: »Der Rechtsstaat muss die Bürger gegen eine allmächtige Obrigkeit schützen und das ist hier auf eine schreckliche Art falsch gelaufen.« Der Premierminister tritt indes nicht aus Überzeugung zurück, sondern aus Kalkül. In den nächsten Tagen hätte ihm sonst die Abwahl durch das Parlament gedroht, nachdem seine Koalitionspartner – die linksliberalen Democraten 66 (D66) und die beiden christlichen Parteien CDA und Christen Unie – vergangene Woche hatten durchblicken lassen, ihre Minister würden das Kabinett in jedem Fall verlassen. Rutte und seine rechtsliberale VVD waren bis dahin der Meinung, ein Rücktritt sei wegen der Coronakrise nicht geboten. Das Land brauche gerade jetzt eine voll funktionsfähige Führung.

Nachdem aber der sozialdemokratische Oppositionsführer und Spitzenkandidat, Lodewijk Asscher, am Donnerstag alle seine Parteiämter zur Verfügung gestellt hatte, blieb der Regierung kaum eine andere Wahl. Asscher war im vorherigen Kabinett unter Rutte von 2012 bis 2017 Sozialminister und Stellvertreter des Premierministers gewesen. Er zog die Konsequenzen aus seiner politischen Mitverantwortung für die Affäre, in der auch Finanzbeamte und Verwaltungsrichter eine unrühmliche Rolle spielten, weil sie im Zweifelsfall fast immer gegen die Antragsteller entschieden. Jeder noch so kleine Fehler im Antrag wurde gnadenlos sanktioniert.

Die Regierung versprach den betroffenen Familien bereits vor dem Rücktritt eine Entschädigung von mindestens 30.000 Euro. Die 37jährige Patricia Brandt musste nach eigenen Angaben 26.000 Euro zurückzahlen. Inzwischen hat sie das Geld erstattet bekommen und 25 Prozent als Schadensersatz obendrauf. »Das ist aber nicht annähernd der wirkliche Schaden«, sagte sie am Freitag in der Onlineausgabe der Tageszeitung Het Parool. Die Alleinerziehende aus Almere konnte ihr Kind nicht mehr in die Kita schicken und verlor deshalb ihre Arbeit. Sie musste schließlich wegen einer Depression behandelt werden.

Viele Betroffene haben aber bis heute noch keinen Cent gesehen. Cheikhou Mbengue aus Amsterdam musste 29.000 Euro zurückzahlen. Als er den Bescheid erhielt, habe er die Sache sofort aufklären wollen, doch die Behörden hätten ihm nicht geglaubt. »Ich wurde erniedrigt und als Dieb ausgemacht«, sagt er gegenüber Het Parool. »Alles was an Geld reinkommt, geht ans Finanzamt. Das bedeutet, dass du keine Miete bezahlen kannst, keinen Strom.« Samantha Morris aus Almere musste sogar 46.000 Euro abstottern. Sie habe deshalb ihr Haus verkaufen müssen. »Ich bin von dem Stress physisch kaputtgegangen«, erzählt sie bei Het Parool. »Dass das Kabinett nun zurücktritt, fühlt sich an wie eine Flucht. Für uns Opfer sehe ich keinen Mehrwert.«

Für Premierminister Rutte ändert sich nach dem Rücktritt wenig. Die Regierung bleibt bis zur Wahl, die ohnehin am 17. März stattgefunden hätte, kommissarisch im Amt. Einen Verzicht auf die Spitzenkandidatur schließt Rutte aus. Die aktuellen Umfragen sehen ihn trotz Affäre vorne. Wieder einmal scheint an »Teflon-Mark«, wie die niederländischen Medien ihn zuweilen nennen, nichts hängenzubleiben.