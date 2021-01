Amtsinhaber offiziell Wahlsieger in Uganda

Kampala. Amtsinhaber Yoweri Museveni hat die Präsidentenwahl in Uganda nach offiziellen Angaben klar gewonnen. Wie die Wahlkommission am Sonnabend mitteilte, holte der 76jährige bei der Abstimmung am Donnerstag 58,64 Prozent der Stimmen. Herausforderer Robert Kyagulanyi kam demnach auf 34,83 Prozent. Dieser will die Wahl nach Betrugsvorwürfen anfechten. Der 38jährige, der auch unter seinem Künstlernamen Bobi Wine bekannt ist, rief seine Anhänger am Sonntag zur Ruhe auf und schrieb auf Twitter, dass die Anfechtung des Wahlergebnisses über die Gerichte vorbereitet werde. (dpa/jW)