Unaufhaltsam

REUTERS/Luis Echeverria

Auf ihrem Marsch in Richtung USA haben mittlerweile mindestens 9.000 honduranische Flüchtlinge das Nachbarland Guatemala erreicht. Eine führende Gruppe von rund 3.500 Menschen durchbrach am Sonnabend (Ortszeit) in der guatemaltekischen Ortschaft Vado Hondo eine Polizeisperre, wie örtliche Behörden meldeten. Am Freitag abend hatten mehrere Gruppen den Grenzübergang El Florido (siehe Foto) von Honduras nach Guatemala überquert. Von dort wollen sie nach Mexiko und dann in die USA gelangen. (AFP/dpa/jW)