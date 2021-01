Gespräche über große Koalition in Estland

Tallinn. In Estland sind wenige Tage nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Jüri Ratas die Verhandlungen über ein neues Regierungsbündnis angelaufen. Die wirtschaftsliberale Reformpartei von Oppositionsführerin Kaja Kallas und Ratas’ Zentrumspartei setzten am Freitag ihre am Vorabend begonnenen Koalitionsgespräche fort. Dies berichtete der estnische Rundfunk. Ratas war nach Korruptionsvorwürfen gegen seine Partei am Mittwoch zurückgetreten. (dpa/jW)