Nach Konflikt: UFO-Chef tritt zurück

Mörfelden-Walldorf. Die Führungskonflikte in der Flugbegleitergewerkschaft UFO haben Folgen. Mit dem Vorsitzenden Daniel Flohr und mit Louisa Callenberg haben zwei von drei amtierenden Vorstandsmitgliedern ihren Rücktritt zum 31. Januar erklärt, wie es in einem Schreiben von Freitag auf der UFO-Homepage heißt. Die beiden kamen damit Abwahlanträgen zuvor, die vom Beirat der Gewerkschaft für eine Mitgliederversammlung am 11. Februar angekündigt waren. Flohr gilt als enger Vertrauter des Exvorsitzenden Nicoley Baublies. Gemeinsam hatte das Duo einen »Sanierungstarifvertrag« mit Lufthansa abgeschlossen, der intern auf Kritik gestoßen war. (dpa/jW)