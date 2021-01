Afghanistan: Tote Soldaten nach Angriffen

Kabul. In Afghanistan sind mindestens zehn Armeeangehörige getötet worden. In der Provinz Kundus attackierten Kämpfer der islamistischen Taliban einen Kontrollposten und verwundeten rund ein Dutzend weitere Einsatzkräfte, wie Provinzräte am Freitag mitteilten. In der Provinz Ghasni wurden mindestens sieben Soldaten bei einem Anschlag mit einer Autobombe auf eine Militärbasis verwundet. Seit September 2020 gibt es Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban, die eine Waffenruhe weiterhin ablehnen. (dpa/jW)