Gesamtmetall sieht keine Streikgefahr

Osnabrück. Unmittelbar vor der zweiten Tarifverhandlungsrunde in der deutschen Metall- und Elektroindustrie erwartet Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf keine Streiks in seiner Branche. Grund sei die ernste Coronalage, sagte der Industrieverbandschef in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitag). »Die Beschäftigten wollen, dass ihre Jobs erhalten werden. Streiks helfen da nicht«, behauptete er. Wolf griff erneut die Forderung der IG Metall nach tariflichen Verbesserungen in Höhe von vier Prozent an und forderte statt dessen eine Nullrunde. (dpa/jW)