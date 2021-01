Österreich: Rücktritt von Familienministerin

Wien. Die österreichische Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ist in Zusammenhang mit einer Plagiatsaffäre zurückgetreten. Die konservative Politikerin erklärte am Sonnabend, sie habe sich zum »Schutz« ihrer Familie zu dem Schritt entschlossen. Die 37jährige wies die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück und beklagte eine Vorverurteilung durch »politische Mitstreiter« und Medien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte, an diesem Montag einen neuen Arbeitsminister zu benennen. (AFP/jW)