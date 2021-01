CDU debattiert über »Graue Wölfe«

Berlin. Der CDU-Politiker Christoph de Vries will nicht mehr hinnehmen, dass Anhänger der türkischen faschistischen Ülkücü-Bewegung (»Graue Wölfe«) in der CDU aktiv sind. »Rechtsextremisten haben in der CDU nichts zu suchen, egal ob sie deutschen oder türkischen Ursprungs sind«, sagte der Hamburger Bundestagsabgeordnete am Sonnabend gegenüber dpa. Er rate seiner Partei deshalb »dringend zu einem Unvereinbarkeitsbeschluss«. Vor allem in Nordrhein-Westfalen sei der Umgang mit Anhängern der »Grauen Wölfe« zu sorglos gewesen, kritisierte de Vries. Das habe sich erst bei den jüngsten Kommunalwahlen wieder gezeigt. (dpa/jW)