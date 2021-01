USA werten Taiwan diplomatisch auf

Washington. Die USA beenden die jahrzehntelangen Beschränkungen für offizielle Kontakte mit Taiwan. Die »komplexen internen Beschränkungen« unter anderem für Diplomaten im Umgang mit Taipeh seien ein »Versuch zur Beschwichtigung des kommunistischen Regimes in Beijing« gewesen, erklärte der scheidende US-Außenminister Michael Pompeo am Sonnabend in Washington. »Das ist vorbei.« Die Regierung in Taipeh begrüßte die Entscheidung als Ende »von Jahrzehnten der Diskriminierung«. Wegen eines geplanten Besuchs der US-Diplomatin und UN-Botschafterin Kelly Craft in Taiwan hatte Beijing Washington erst vor wenigen Tagen mit Konsequenzen gedroht. (AFP/jW)