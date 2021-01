Lebensthema Vietnamkrieg

Der US-Journalist Neil Sheehan ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie seine ehemalige Zeitung, die New York Times, meldete. Dort hatte Sheehan 1971 mithilfe des Whistleblowers Daniel Ellsberg einen Teil der geheimen Pentagon-Papiere veröffentlicht, die Lügen der US-Regierung über den Vietnamkrieg offenlegten. Die Publikation trug dazu bei, dass der Krieg in der Bevölkerung weiter an Rückhalt verlor. Für sein Sachbuch über den Vietnamkrieg »A Bright Shining Lie« erhielt Sheehan 1989 den Pulitzer-Preis. (jW)