Sanktionen abschaffen

Wer im Hartz-IV-System steckt, muss sich abstrampeln, um zu überleben

Seit zehn Monaten grassiert die Coronapandemie in der Bundesrepublik. Auch die Ärmsten müssen Masken beschaffen und ihre Kinder erneut zu Hause unterrichten. Das Essen in Kitas und Schulen fällt weg, viele Tafeln sind zu, Beratungsstellen schwer erreichbar. Doch von den Milliardenhilfen der Bundesregierung fiel für sie fast nichts ab. Sozialverbände und Politiker beklagen das seit Monaten. Nun werden die Betroffenen zahlreicher, die Forderungen nach Hilfen lauter. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen startet mit einem Konzept ins Pandemie- und Wahljahr 2021: Mit einer »Garantiesicherung« will sie Hartz IV überwinden und »mehr soziale Sicherheit während und nach der Coronakrise« schaffen. Ihren Plan stellte sie am Freitag den Medien vor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sprach von einem »großen Wurf«.

So stellten etwa »die nur halbherzig ausgesetzten Vermögensprüfungen und die Anrechnung der Einkommen von Partnern« Soloselbständige und Kulturschaffende vor hohe Hürden, kritisiert die Fraktion in ihrem zugrunde liegenden Antrag, den sie in das Parlament einbringen will. Wer seit Monaten nicht arbeiten dürfe, drohe durch das soziale Netz zu fallen. Auch Kinder seien davon betroffen. Hartz IV stigmatisiere Menschen, mahnen die Politiker. Auf ihrer Pressekonferenz am Freitag bezifferten Grünen-Politiker einen Betrag von rund 600 Euro als Minimum für eine alleinstehende Person. Die jetzigen Sätze seien zwar ab dem 1. Januar mehr als sonst gestiegen, aber noch immer nicht bedarfsdeckend.

Mit dem Jahreswechsel erhält ein Hartz-IV-Betroffener, der allein lebt, monatlich 446 Euro plus eine »angemessene« Miete. Ein Paar bekommt zusammen 802 Euro. Für erwachsene Behinderte in Einrichtungen und volljährige Kinder im Haushalt der Eltern gibt es 357 Euro. Schülern ab 14 Jahre gesteht die Regierung 372 Euro zu, jüngere erhalten 309 Euro. Kleinkinder bis fünf Jahre bekommen 283 Euro.

Die Grünen-Abgeordneten bemängelten zudem die Sanktionspraxis und die strenge Vermögensprüfung. Auch 30-Prozent-Sanktionen, die seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende 2019 nicht überschritten werden dürfen, verstießen gegen die Menschenwürde. Derzeit darf ein Leistungsbezieher 150 Euro pro Lebensjahr auf der hohen Kante haben. Ein 50jähriger etwa muss Angespartes über 7.500 Euro zuerst aufbrauchen, bevor es Hilfe gibt. Auch ein zu großes Eigenheim oder zu teures Auto muss verkauft werden. Neuantragsteller bilden derzeit wegen der Pandemie vorübergehend eine Ausnahme: Verfügen Sie über mehr, aber maximal 60.000 Euro, sollen Jobcenter ihnen trotzdem Leistungen bewilligen.

Auch wenn man »über Details diskutieren« könne, sei das Modell der Grünen »eine glaubhafte politische Ansage für die Überwindung von Hartz IV«, erklärte nach der Konferenz der Paritätische Wohlfahrtsverband. Denn es ziele darauf ab, die »Rohrstockpädagogik« und das negative Menschenbild von Hartz-IV-Beziehern zu beenden, lobte dessen Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Der Paritätische hatte jüngst seine Forderung nach einem Sofortaufschlag von 100 Euro und Hilfen für Kinder erneuert. Die Partei Die Linke verlangt einen Pandemiezuschlag von 200 Euro. Dass Betroffenen sofort geholfen werden müsse, bekundeten auch die Gewerkschaft Verdi, die Diakonie und weitere Sozialverbände.