Nein, danke

Gelsenkirchen. Der Fußballbundesligist FC Schalke 04 will offenbar keine finanzielle Hilfe vom früheren Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies in Anspruch nehmen. Das berichteten die Ruhr-Nachrichten und der TV-Sender Sky am Donnerstag. Demnach gab es im Aufsichtsrat der Königsblauen am Mittwoch abend keine ausreichende Mehrheit dafür. Tönnies hatte zuletzt seine Hilfe für den finanziell angeschlagenen Klub angeboten. Bedingung soll aber gewesen sein, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen. Der Fleischfabrikant war am 30. Juni nach mehreren Skandalen von seinen Ämtern beim FC Schalke zurückgetreten. (dpa/jW)