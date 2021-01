Kosovo: Neuwahlen am 14. Februar

Pristina. Im Kosovo wird am 14. Februar ein neues Parlament gewählt. Übergangspräsidentin Vjosa Osmani setzte am Mittwoch diesen Termin für die vorgezogene Abstimmung fest, gut zwei Wochen nachdem das Verfassungsgericht in Pristina die Wahl der Regierung von Premier Avdullah Hoti durch das Parlament für ungültig erklärt hatte. Osmani löste das Parlament am Abend offiziell auf. (AFP/jW)