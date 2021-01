Österreich: Proteste gegen Maßnahmen

Wien. Mehrere tausend Menschen haben in Österreich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie protestiert. Die größte Demonstration fand am Mittwoch in der Wiener Neustadt statt, wo sich nach Polizeiangaben etwa 2.500 Menschen versammelten. Mehrere Menschen wurden dort wegen Verstößen gegen die Coronaauflagen festgenommen. (AFP/jW)