Hongkong: USA drohen China mit Sanktionen

Washington. Die USA haben nach der Festnahme von mehr als 50 Separatisten in Hongkong mit Sanktionen gedroht. »Die USA werden nicht untätig zuschauen, wenn die Menschen in Hongkong unter kommunistischer Unterdrückung leiden«, sagte US-Außenminister Michael Pompeo am Donnerstag in Washington. Die US-Regierung werde »Sanktionen und andere Beschränkungen« gegen alle Beteiligten in Betracht ziehen. Pompeo verlangte die »sofortige Freilassung« der Festgenommenen. Die Polizei in Hongkong hatte am Mittwoch auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes 53 Separatisten festgenommen. (AFP/jW)