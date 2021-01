Über 3.000 »Reichsbürger« in NRW

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes derzeit 3.200 sogenannte Reichsbürger. Ihre Zahl verharre damit auf hohem Niveau, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Die Zahl sei im Vergleich zu den beiden Vorjahren konstant geblieben, erklärte der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz. Die Stagnation weise auf eine wachsende Sensibilisierung der Bevölkerung hin. Fast 75 Prozent der Anhänger der Szene seien Männer zwischen 40 und 60 Jahren. Rund 100 »Reichsbürger« werden gleichzeitig auch der neonazistischen Szene zugerechnet. In ländlichen Regionen seien sie stärker verbreitet als in Großstädten. Besonders problematisch sei neben der Gewaltbereitschaft die ausgeprägte Waffenaffinität. (dpa/jW)