Dax und Bitcoin auf neuem Höchststand

Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienindex hat erstmals die Marke von 14.000 Punkten übertroffen. Am Donnerstag erreichte der Dax den Rekordstand von 14.006,39 Punkten. Im Zuge der Coronakrise war er im März bis auf 8.255 Punkte abgesackt. Spekulationsgewinne wurden am Donnerstag auch mit Digitalwährungen wie Bitcoin erzielt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete ein Bitcoin erstmals mehr als 38.000 US-Dollar. Der drastische Kursanstieg erfasst mittlerweile auch andere Digitalwährungen und lässt das gesamte Marktvolumen erstmals über eine Billion US-Dollar steigen. (dpa/jW)