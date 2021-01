Nordfriesland: Haft für Waffensammler

Flensburg. Ein Mann aus Nordfriesland wurde am Donnerstag vom Landgericht Flensburg zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er verbotene Kriegswaffen gesammelt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 41jährige unter anderem Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, besessen hat. Diese wurden 2015 und 2020 jeweils per Zufall bei ihm entdeckt. Eine Erlaubnis dafür hatte er nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten gefordert. Der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Er kündigte nach der Urteilsverkündung an, Revision einlegen zu wollen. (dpa/jW)