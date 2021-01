Hackfleischbällchen mit Donald

imago images/ZUMA Wire Goldstaub vom amerikanischen Traum: Casino »Trump Plaza« (Atlantic City, New Jersey, 1996)

Ayad Akhtar zielt in seinem Roman »Homeland Elegien« auf das Herz der USA und trifft es unmittelbar. Schon im ersten Kapitel kollabiert ein verjüngter Donald Trump in Palm Beach in der Nähe des Mar-a-Lago in einem Taxi. Es sind die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, der New Yorker Immobilienmogul ist hochverschuldet, seine erste Ehe ist soeben zerbrochen. Grollend hat er sich im Trump-Tower verschanzt, schwänzt Meetings und lässt sich von Pommes und Burgern trösten – es ist nicht die hellste Phase im Leben des Unternehmers. Als der prominente Fahrgast am Straßenrand des Ocean Boulevard aus seiner Ohnmacht erwacht, begreift er sofort, was die Stunde geschlagen hat: »Es hat sich angefühlt, als würde mein Herz in dieser großen leeren Trommel herumgeschleudert.« Ihm ist klar, dass er sofort einen guten Arzt finden muss. Ansonsten könnte er schon am nächsten Tag tot sein.

An dieser schicksalhaften Weggabelung tritt Sikander Akhtar in Trumps Leben, ein in Pakistan geborener Kardiologe von Weltruhm, der seit den 70er Jahren in Wisconsin praktiziert. Zwar wird sich keine wunderbare Freundschaft entspinnen, doch die Begegnung der beiden Männer wird fruchtbar sein. Während Trump profitiert, weil ihm sein Arzt wieder auf die Beine hilft, erhält der Doktor Einblick in das glamouröse Leben seines Schützlings. Als der Patient seinen Arzt in einer luxuriösen Suite im Plaza Hotel unterbringt, zu Spaghetti mit Hackfleischbällchen einlädt und in Atlantic City ins Casino mitnimmt, bekommt Dr. Akhtar das, wonach er sich schon lange gesehnt hat: Goldstaub vom amerikanischen Traum. Zwar wird sich Trump nach Abschluss der Behandlung nie wieder melden, doch er hat seinen Arzt so nachhaltig beeindruckt, dass dieser ihm selbst dann noch die Treue halten wird, als sich sein Patient 2016 anschickt, während seines Wahlkampfs systematisch Migranten, Frauen und ethnische Minderheiten in den Schmutz zu ziehen.

Wie es dazu kommen kann, dass sich ein muslimischer US-Amerikaner aus dem Punjab mit Haut und Haar einem weißen Rassisten verschreibt, ist ein vertracktes Rätsel von politischer Sprengkraft, das mit dem vieldiskutierten Paradox korrespondiert, dass 2020 erstaunlich viele Latinos bereit gewesen sind, einem gegen Einwanderer hetzenden Präsidentschaftskandidaten ihre Stimme zu schenken. Da der 1970 in Staten Island geborene Autor und Pulitzerpreisträger Ayad Akhtar selbst der Sohn eines von Trump begeisterten US-Bürgers mit pakistanischen Wurzeln ist, fällt es ihm leicht, die autobiographisch grundierte Geschichte seiner Familie mit den bizarren Verpuppungsstadien des US-amerikanischen Präsidenten elegant zu verweben. Dabei werden die »Homeland Elegien« nicht von einer klassischen Romanhandlung getragen, sondern von scharfsichtigen Reflexionen und Analysen, die nicht nur an Edward Said und Salman Rushdie, sondern auch an Freuds Traumdeutung geschult sind. Das Drama des Textes entspringt vor allem dem Hochseilakt, der darin besteht, heute als Muslim in den USA zu leben. »Sie sagen, es ist ein Schmelztiegel, aber das stimmt nicht. In der Chemie gibt es Pufferlösungen, die andere Bestandteile verbinden, aber sie immer getrennt halten. Und genau das ist dieses Land: eine Pufferlösung.«

Eindringlich schildert Akhtar, wie radikal sich die Lebensbedingungen für Muslime in den USA seit dem 11. September 2001 geändert haben. Reste der von Reagan inszenierten Solidarität mit der muslimischen Welt, die im Kalten Krieg insbesondere den afghanischen Mudschaheddin zufließen sollten, werden mit der Zerstörung der Zwillingstürme hinweggefegt. Ayad, der Held der »Homeland Elegien«, erfährt dies bereits am Tag des Attentats. Als er sich in New York hilfsbereit in eine Schlange zum Blutspenden einreiht, wird er zunächst als Muslim geoutet und schon im nächsten Moment als Terrorist beschimpft. Erst als er verstört davonläuft und sich in einem Akt der Mimikry ein christliches Kreuz überwirft, wird er nicht mehr belästigt. Seinem Vater, dem Trump-Fan, wird es nicht besser ergehen. Er wird im Anschluss an das Attentat wie viele braune Ärzte einen so massiven Patientenschwund erleben, dass er seine Praxis schließen muss. Nachdem die USA, der vermeintliche »Schmelztiegel der Kulturen«, das Konzept der »Homeland Security« eingeführt haben, wird der Boden dieses »Homeland« für Muslime brüchig.

Ohne klare Antworten geben zu wollen, lotet Akhtar aus, was das »Homeland« für Menschen in den USA bedeutet, die pakistanische Wurzeln haben. Selbst in der kleinen Familie von Ayad ist die Palette der Möglichkeiten verblüffend vielgestaltig. Während Ayads Mutter von lähmender Sehnsucht nach ihrer pakistanischen Heimat geplagt wird, bezeichnet der Vater sein Geburtsland als einen in das eigene Scheitern verliebten »Misthaufen«. Verstrickt in ödipale Konflikte driftet ihr Sohn Ayad unterdessen durch gesichtslose Orte wie Joseph Bidens Heimatstadt Scranton, wo die einst glanzvolle Industrie durch Tristesse ersetzt wurde und die liberalen Werte der Ostküste Fabelwesen gleichen. Hier, wo man ihn sofort mit Mohammed Atta konfrontiert, fasst er den Entschluss, sich zukünftig nicht mehr als Amerikaner zu fühlen.

Was diesen Roman so reich macht, ist seine Auffächerung multipler Varianten der muslimischen Identität, die immer auch andere Minderheiten in den Blick nimmt. Während Howard Jacobsons Roman »Die Finkler-Frage« ein Panorama jüdischen Lebens präsentiert, in dem Muslime weitgehend abwesend sind, flicht Akhtar in sein muslimisches Tableau immer wieder jüdische und schwarze Erfahrungswelten ein. So wird schon auf der ersten Seite der jüdischen Publizistin Hannah Arendt die Reverenz erwiesen, deren Begriff des »Parvenus«, der um jeden Preis der Mehrheit angehören möchte, obwohl diese ihn als »anders« brandmarkt, verblüffend präzise auf Ayads Vater passt. Allerdings nur, bis dieser glühende US-amerikanische Patriot eines Tages seine Koffer packt, seinem Idol Trump den Rücken kehrt und auf einer pakistanischen Mangoplantage die Suche nach dem »Homeland« noch einmal ganz neu beginnt.