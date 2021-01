Amazon kauft elf Frachtflugzeuge

Seattle. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon treibt den Ausbau seiner Frachtflugzeugflotte voran. Der Konzern von Multimilliardär Jeffrey Bezos gab am Dienstag (Ortszeit) den Kauf von elf Boeing-Maschinen vom Typ 767-300 bekannt. Erst im Juni hatte Amazon angekündigt, wegen des Versandbooms in der Coronakrise zwölf weitere Maschinen zu leasen und die Flotte so auf über 80 Flugzeuge zu erweitern. Im November hatte Amazon am Flughafen Leipzig-Halle sein erstes regionales Luftfrachtzentrum in Europa in Betrieb genommen. (dpa/jW)