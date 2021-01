Stehvermögen

Die Buchhändlerin Helga Weyhe ist tot. Die 98jährige starb Anfang Januar in Salzwedel, wie ihre Familie am Dienstag bestätigte. Weyhe habe bis zuletzt täglich in ihrem Geschäft gearbeitet, sie galt als älteste Buchhändlerin Deutschlands. 1965 übernahm sie den Buchladen ihres Vaters und Großvaters. 2017 wurde sie für langjährige Verdienste um den deutschen Buchhandel geehrt. (dpa/jW)