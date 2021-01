Nach mehrmaligen Verzögerungen soll das erste Museum für elektronische Musik im zweiten Quartal 2021 in Frankfurt am Main eröffnet werden. Das erklärte der Vorsitzende des Vereins »Friends of MOMEM«, Alex Azary, am Dienstag: »Wir stehen in den Startlöchern.« Das Museum Of Modern Electronic Music (MOMEM) entsteht in der Zwischenebene an der Hauptwache. Ursprünglich sollte das MOMEM 2019 eröffnet werden. Wegen Streitereien um die Finanzierung und wegen der Coronakrise verzögerte sich der Termin aber. Frankfurt gilt als einer der Geburtsorte von elektronischer Musik in Deutschland. (dpa/jW)