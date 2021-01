Dramatisch

Das Theater Oberhausen hat eine neue Leitung gefunden: Zur Spielzeit 2022/23 übernimmt Intendantin Kathrin Mädler das Haus. Das teilte die Stadt Oberhausen am Montag mit. »Gerade in dramatischer Zeit glaube ich fest an die revolutionäre, verbindende und tröstliche Kraft des Theaters – das spielerisch und spielwütig ist, das wärmt, erstaunt und verstört«, sagte Mädler. Bislang leitete sie das Landestheater Schwaben. Die Theaterwissenschaftlerin tritt die Nachfolge von Florian Fiedler an, dessen bis 2022 laufender Vertrag nicht verlängert wurde. In seiner Amtszeit produzierte das Theater mehrere stark beachtete Premieren, zugleich hatte er sich auch Auseinandersetzungen mit der Politik und der Verwaltungsdirektion geliefert, u. a. wegen zu schlechter Zuschauerzahlen und der Aufarbeitung von Rassismusvorwürfen. (jW)